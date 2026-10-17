У Конгресі США намагаються заблокувати дизельну угоду Трампа з Путіним

Двопартійна ініціатива передбачає скасування винятків із санкцій, заборону американських інвестицій у російську енергетику та нові обмеження проти Москви.

У Палаті представників Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт, який має заблокувати домовленість президента Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження нових обмежень проти неї. Про це 16 жовтня повідомили демократи в комітеті Палати представників США із закордонних справ.

Законопроєкт під назвою "Про заборону корупційних нафтових угод з Росією" вніс провідний демократ у комітеті Грегорі Мікс. Його ініціатива спрямована на блокування угоди щодо закупівлі та імпорту російського дизельного пального.

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Документ передбачає заборону Американській корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) інвестувати в російську енергетику. Також пропонується скасувати генеральні ліцензії Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, які дозволяють проводити операції, що в іншому разі підпадали б під санкції. Видавати нові такі ліцензії буде заборонено.

Крім того, законопроєкт зобов’язує адміністрацію Трампа запровадити санкції проти російського енергетичного сектору.

Мікс вважає, що домовленість щодо російського дизелю не допоможе знизити витрати американців, натомість принесе додаткові кошти Росії, яка продовжує війну проти України.

"Вона дасть Путіну мільйони доларів, щоб той і далі безкарно винищував українських цивільних", – заявив конгресмен.

На його думку, Сполучені Штати повинні посилювати тиск на Кремль, а не укладати угоди, які сприяють збагаченню Росії. Мікс також розкритикував політику Трампа щодо Москви та закликав членів Конгресу підтримати законопроєкт.

Серед співавторів ініціативи – ще 17 членів Палати представників, зокрема 16 демократів і республіканець Дон Бейкон.

Угода про російське дизельне пальне

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і домовився про постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Після цього Міністерство фінансів США оголосило про видачу тимчасової генеральної ліцензії, яка дозволяє відповідні постачання. Вона має діяти до 7 квітня 2027 року, тимчасово виводячи такі операції з-під санкційних обмежень.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленість, заявивши, що Росія може відповісти на неї новими атаками та іншими ворожими діями. Він також висловив занепокоєння, що українську переговорну команду, яка працювала у США над припиненням війни, можуть використовувати як "ширму".

Дизельна угода викликала обурення в Україні та критику з боку деяких західних політиків. Група американських сенаторів від обох партій вже закликала президента США скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального. Вони звинуватили адміністрацію Трампа в порушенні федерального законодавства та фінансуванні Москви.

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