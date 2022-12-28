Фахівці шукають місце пошкодження, до робіт залучено спецтехніку підвищеної прохідності через складні погодні умови.

У Донецькій області пошкоджено магістральний газопровід, через що є певні обмеження щодо споживання газу в області.

Як повідомляє Telegram-канал Слов'янської ВЦА, посилаючись на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, ремонтні бригади зараз працюють на об'єкті.

"За допомогою обладнання визначили ймовірну аварійну ділянку і продовжують пошук місця, де безпосередньо газопровід отримав пошкодження", - повідомив Кириленко.

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За його словами, до робіт додатково залучено спецтехніку підвищеної прохідності, оскільки місцевість та погодні умови вкрай складні.

"В даний час споживання газу на території Донецької області відбувається тільки приватними споживачами", - наголошується в повідомленні ВЦА.

Щодо ворожих обстрілів Кириленко повідомив, що ніч на Донеччині минула відносно спокійно, проте поодинокі обстріли зафіксовані на різних ділянках фронту.

Так, на Донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка. Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі і вранці були поодинокі прильоти по всьому місту. Жертв немає.

"На Горлівському напрямку 3 людини поранені в Бахмуті. В результаті обстрілів в місті загорілася багатоповерхівка", - повідомив Кириленко.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, також сталися обстріли Торської Лиманської громади. Там без жертв.

Ситуація з енергресурсами в Донецькій області:

Станом на 10 грудня 2022 року лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя були забезпечені централізованим опаленням. Жителі міста змушені грітися електрообігрівачами, через що вигорає проводка і трансформатори. Рівень смертності у місті зріс приблизно в 4-5 разів порівняно з показником до вторгнення РФ в Україну.

27 грудня 2022 року в Донецькій області зупинилися всі котельні. Це сталося через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області.

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