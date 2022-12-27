Це сталося через пошкодження магістрального газогону у Харківській області.

На території Донецької області сталося аварійне відключення котелень.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Він пояснив, що причиною цього стало пошкодження магістрального газогону у Харківській області.

"Усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу. Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт. Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Кириленко додав, що про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області повідомлятиметься додатково.

Новини Донецької області

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що на окупований Донецьк може чекатигуманітарна катастрофа.

Відомо, що наразі лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням. А восени повідомлялося, що у місті щотижня помирає близько 150 людей.

У Міністерстві оборони Україні кажуть, що росіяни хочуть вийти на кордони Донецької області до кінця року.

Також раніше повідомлялося, що "кадирівці" тероризують жителів Донецька та Мелітополя.

Вас також можуть зацікавити новини: