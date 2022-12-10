Мешканці міста вимушені грітися електрообігрівачами, через що вигоряє проводка та трансформатори.

Лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогоднішній день до опалення під'єднано максимум десь 20-25% всіх багатоповерхівок. Абсолютна більшість маріупольців, які перебувають у місті, знаходяться без централізованого опалення... Фактично, місто замерзає", - розповів він.

Андрющенко додав, що через відсутність централізованого опалення мешканці міста намагаються грітися електрообігрівачами, через що вигорають проводка та трансформатори.

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Ситуація у Маріуполі

Колабораційна влада Маріуполя нічого не робить, щоб допомогти містянам. У місті пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.

Рівень смертності в місті зріс приблизно в 4-5 разів, порівняно з показником до вторгнення РФ в Україну.

Тим часом російські окупанти почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

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