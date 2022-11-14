Рівень смертності в місті зріс приблизно в 4-5 разів, порівняно з показником до вторгнення РФ в Україну.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області щотижня помирає приблизно 150 осіб.

Як зазначили в прес-службі Маріупольської міськради, рівень смертності в місті зріс приблизно в 4-5 разів, порівняно з показником до вторгнення РФ в Україну.

"У Маріуполі щотижня помирає близько 150 осіб. Тобто майже 25 осіб щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто помирає", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що щотижня в окупованому Марріуполі народжується 5-6 дітей. При цьому, до початку повномасштабної війни РФ проти України в місті щодня з'являлися на світ близько 50 малюків.

Окупація Маріуполя

Мера Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури. За його даними, в місті знищено 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 заклади культури і спорту, 39 шкіл.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти мінують передмістя. За його словами, все вказує на прискорене і посилене зміцнення міста.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі, вважає що на звільнення міста вплине деокупація Херсона. На його думку, Україна зможе повернути Маріуполь і Мелітополь вже цієї зими.

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