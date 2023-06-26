Може трапитись так званий "ексцес виконавця", тобто вихід ситуації на Запорізькій АЕС з-під контролю окупанта.

У ГУР прораховують наслідки можливих сценаріїв у разі реалізації терористичних намірів ворога щодо ЗАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, зазначивши при цьому, що терор на ЗАЕС використовується окупантами для того, щоб підвищити рівень напруги та тиску на Україну.

"Зараз прораховуються наслідки можливих сценаріїв у разі реалізації терористичних намірів ворога щодо Запорізької АЕС. Інформація про замінування була отримана вже не вперше, цього року ми мали активізацію дій з боку ворога. ГУР попереджає весь світ, що росіяни мають такі терористичні наміри щодо атомної станції. Існують різні сценарії, у тому числі ексцес виконавця, тобто вихід з-під контроля окупанта ситуації на ЗАЕС", - заявив Юсов.

Ситуація на ЗАЕС

За даними ГУР, росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію, також було заміновано ставок-охолоджувач.

23 червня 2023 року у Україні створили штаб на випадок теракту на ЗАЕС.

25 черня 2023 року стало відомо про те, що біля 4 з 6 енергоблоків Запорізької АЕС російські окупанти розмістили техніку з вибухівкою. Росія завершила підготовку до теракту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія підготувала все для терористичного акту з викидом радіації.

Міністерство охорони здоров’я вже оприлюднило інструкцію на випадок надзвичайної ситуації.

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