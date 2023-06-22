Україна передає всю наявну інформацію партнерам, додав президент.

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. "Щодо Запорізької атомної. Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція у Європі. Всі у світі - МАГАТЕ, усі країни, усі лідери - точно знають, що там відбувається", - сказав він

"Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окупує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - заявив він.

Зеленський наголосив, що йому неодноразово доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. "І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам - кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка - усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може й повинен діяти", - сказав президент.

ЗАЕС в окупації: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російських загарбницьких військ з березня минулого року. Також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) попереджали, що воєнні дії на території станції можуть призвести до величезної катастрофи. Цієї весни голова агентства сказав, що ЗАЕС вже неможливо захистити.

Днями начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його словами, найстрашніше, що був замінований охолоджувач.

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