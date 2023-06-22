МОЗ наполегливо рекомендує не вживати калій йодид для "профілактики".

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до терористичного акту на ЗАЕС з викидом радіації. На цьому тлі Міністерство охорони здоров’’я закликало зберігати спокій.

"Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій. Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог. Сьогодні у своєму виступі Президент Зеленський не сказав нічого нового. Росія – це країна-терорист, від якої, як і від мавпи з гранатою, можна очікувати усього що завгодно. Загроза була, є і буде, аж поки ми остаточно не переможемо", – йдеться в повідомленні.

Водночас міністерство наголошує, що необхідно "бути готовими – завжди і до всього". З цією метою відомство опублікувало пам'ятку про те, що робити в разі радіаційної небезпеки.

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Що робити в разі радіаційної аварії

В разі радіаційної аварії МОЗ наполегливо закликає першою чергою стежити за офіційними повідомленнями влади. З метою убезпечити себе рекомендовано:

Перебувати в укритті або приміщенні. При цьому потрібно триматися подалі від стін та даху, перебувати в приміщеннях без вікон та зовнішніх дверей, зачинивши та ущільнивши всі щілини скотчем або вологою тканиною. Систему вентиляції необхідно вимкнути.

Знезаразити себе. Зніміть верхній шар одягу, спакуйте його і тримайте подалі від людей та тварин, за можливості – прийміть душ (без використання кондиціонера для волосся і не дряпаючи шкіру), одягніть чистий одяг; якщо змоги помитися немає, рекомендовано вимити або витерти вологими серветками руки та обличчя.

Людям, які не можуть зробити ці дії самостійно, рекомендують допомогти, за можливості – використовуючи маски та рукавиці.

Чого не варто робити в разі загрози радіаційної аварії

МОЗ наполегливо рекомендує не вживати калій йодид для "профілактики".

"Йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії, яка відбулася. Йодид калію токсичний для організму та "не працює" наперед. Тому ще раз: не панікуйте та не робіть необдуманих кроків", – кажуть в міністерстві.

Ситуація на Запорізькій АЕС - які є загрози

22 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресор готується до вчинення теракту на окупованій з березня 2022 року Запорізькій атомній станції – найбільшій АЕС Європи. Теракт може спричинити викид радіації.

Напередодні очільник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема, було заміновано ставок-охолоджувач.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтверджує, що станція замінована російськими окупантами, але стверджує, що мін на ставку-охолоджувачі ЗАЕС немає.

В ОПУ наголошують, що Росія не здатна утримати місто-супутник ЗАЕС Енергодар в середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт як спосіб зупинити український контрнаступ.

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