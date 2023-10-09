У підключенні до тепла житлових будинків міська влада орієнтуватиметься на подальшу погоду.

Столиця вже частково розпочала підключати опалення. Так до тепла підключають об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зазначивши при цьому, що ці заклади підключають за наявності відповідної заявки їхніх керівників. У підключенні до тепла житлових будинків міська влада орієнтуватиметься на погоду.

"Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі", - прокоментував мер.

Відео дня

Тоді ж, за заявками, розпочнуть опалювати й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі, додав міський голова.

Підготовка до зими

Як повідомляв УНІАН, готуючись до зими Україна збільшує видобуток газу на старих родовищах.

Як заявив раніше голови НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, Україна вперше пройде зиму лише за рахунок власного газу. Керівник "Нафтогазу" вважає, що опалювальний сезон в країні пройде стабільно, те саме стосується і цін на газ для населення. Водночас Чернишов закликав українців економити блакитне пальне.

6 жовтня 2023 року стало відомо, коли будуть осінні канікули 2023 і коли увімкнуть опалення в школах.

Вас також можуть зацікавити новини: