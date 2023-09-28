Чотири з п’яти свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років.

Державна компанія "Укргазвидобування" запустила ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу.

Як повідомляє прес-служба компанії, 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років. Ще одна — повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", — цитує прес-служба т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олега Толмачева.

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Завдяки таким підходам на одному зі згаданих "старих" родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому — майже на 50%.

Решта родовищ завдяки використанню сучасних технологій демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку.

Нові свердловини до зими

У вересні 2022 року на Львівщині запрацювала нова газова свердловина. Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів.

В листопаді 2022 року в Харківській області пробурили нову свердловину з високими показниками видобутку газу. Нова свердловина на Харківщині дає 140 тис. куб. м газу на добу.

З початку 2023 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн куб. м природного газу.

У березні 2023 року в Україні запустили нову потужну газову свердловину з високим рівнем видобутку. У компанії "Укргазвидобування" назвали це дуже хорошим результатом, оскільки родовище експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%.

В квітні 2023 року в Україні запустили найпотужнішу газову свердловину за останні 2,5 роки. Видобуток досягає 460 тис.куб. м газу на добу.

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, Україна вперше пройде зиму лише за рахунок власного газу. Керівник "Нафтогазу" вважає, що опалювальний сезон в країні пройде стабільно, те саме стосується і цін на газ для населення.

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