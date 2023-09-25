Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов закликав українців економити блакитне пальне.

Україна вперше пройде опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

Як повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, цього року компанія збільшила обсяги власного видобутку. Керівник "Нафтогазу" вважає, що опалювальний сезон в країні пройде стабільно, те саме стосується і цін на газ для населення.

"У 2023 році "Нафтогаз" пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", - сказав Чернишов.

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Він також закликав українців економити блакитне пальне.

"Прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення", - сказав він.

Ціни на газ

На думку Чернишова, ціни на газ для населення цієї зими будуть стабільними, проте, після завершення війни підвищення варто очікувати.

Як дослідив УНІАН, Україна може істотно збільшити видобуток газу і навіть стати енергонезалежною за рахунок відвойованих у росіян, так званих, "вишок Бойка" в Чорному морі.

Напередодні опалювального сезону найбільша державна видобувна компанія "Укргазвидобування" відкрила декілька нових родовищ газу та інтенсифікувала видобуток на вже існуючих свердловинах.

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