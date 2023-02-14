Більшість з них уже не підлягають ремонту, потрібно все зводити з нуля.

Росіяни під час ракетних атак знищили майже всі електропідстанції Львівської області. Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю РБК-Україна, велику частина з цих об’єктів неможливо відновити – потрібно наново будувати.

"У нас знищені практично всі електропідстанції в межах Львова і області. Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють", - сказав Садовий.

У Львові є досить багато руйнувань інших типів. В тому числі мова іде і про об’єкти іншої критичної інфраструктури і не тільки.

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"Також була фактично повністю зруйнована приватна станція ремонту машин. Оце було трагічно, тому що там багато загинуло цивільних людей. Станція повністю була знищена. Звичайно, ми допомогли їм відновитися, тому вони почали свою роботу", - додав очільник міста.

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На минулому тижні ППО Львівщини ліквідувало дев’ять ракет, однак було зафіксоване одне влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

10 лютого очільник ОДА Козицький повідомив, що одна з ракет впала поблизу автобусної зупинки у Золочівському районі.

Окрім цього з 10 жовтня під час масових рентних атак Кремль регулярно атакує критичну інфраструктуру Львівської області. До прикладу, 14 січня було зафіксоване влучання, а наприкінці грудня 90 % Львова залишилося без світла.

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