У Львові "прильотів" не було.

У Золочівському районі Львівської області під час масштабного обстрілу України ракета російських окупантів впала біля автобусної зупинки. На щастя, вона не розірвалася.

Такою інформацією поділився голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема".

Козицький повідомив, що місце падіння ракети оточили. Патрульні коригують рух транспортних засобів. Машини, які їдуть до Києва, направляють на трасу Тернопіль — Львів — Рава-Руська через населений пункт Великосілки.

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Одночасно з цим мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті "прильотів" не було. Він відзначив вдалу роботу сил протиповітряної оборони.

Масштабний обстріл України 10 лютого

Приблизно о 8:30 ранку російські окупанти запустили ракети для ударів по території нашої країни. У Київській, Полтавській, Львівській, Хмельницькій та інших областях працювала ППО.

На жаль, були зафіксовані "прильоти" на об'єктах енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Хмельницькій та інших областях. Через це в ряді регіонів почали діяти аварійні відключення електрики.

У Харкові через удар окупантів, який здійснили приблизно о 10:30 ранку, поранення отримали 7 осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Над Києвом українські захисники збили 10 ракет. Уламки пошкодили електромережі, автомобіль і приватний будинок.

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