Львів'ян попередили про можливі перебої з електро- і водопостачанням.

Сьогодні, 14 січня, під час чергової масованої ракетної атаки по Україні Росія обстріляла Львівську область.

Внаслідок атаки росіяни влучили в один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води", - зазначив він.

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Козицький також попередив, що загроза нових "прильотів" ще не минула й закликав людей залишатися в укриттях.

Ракетний удар 14 січня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці в суботу, 14 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога прозвучала одразу після гучних звуків, що налякали жителів та гостей столиці України. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти атакували місто ракетами.

А вже вдень, 14 січня, російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Під обстрілами, зокрема, опинилося місто Дніпро. Тут росіяни поцілили в багатоквартирний будинок, внаслідок чого було вщент зруйновано з його під'їздів. Під завалами опинилися мешканці будинку.

У ДТЕК повідомили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

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