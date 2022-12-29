Зазначається, що можуть бути перебої з водопостачанням.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетної атаки росіян 90% міста перебуває без світла.

Про це йдеться у його дописі у Telegram. За словами мера, у Львові можуть бути перебої з водопостачанням.

"90% міста – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - заявив мер.

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Раніше сьогодні Садовий повідомляв, що у Львові чути вибухи. Своєю чергою керівник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що частину ракет, які запустив ворог по Львівщині, сили ППО збили.

Ракетний обстріл 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил Збройних сил, сьогодні зранку російські окупанти атакують Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

В Офісі президента повідомили, що Росія випустила по нашій державі 120 ракет. Наразі в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

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