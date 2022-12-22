На думку Галущенка, стабілізувати енергосистему в кращому випадку вийде до літа.

Глава Міненерго Герман Галущенко пояснив, звідки Росія знає, куди потрібно бити, щоб спровокувати блекаут.

В інтерв'ю Forbes він розповів, що російські окупанти готували атаку по українській енергосистемі не менше місяця.

"Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і завдають нових ударів... Раніше наша енергосистема була частиною єдиної радянської мережі. Їх енергетики чудово розуміють, як все працює... у нас на місцях є деякі не дуже розумні люди, які фотографують руйнування і потім викладають це в мережу", - зазначив міністр.

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За його словами, російські енергетики, які допомагають визначати цілі для ударів, є військовими злочинцями. Галущенко пообіцяв, що Україна кожного з них ідентифікує і змусить понести відповідальність.

"Наші енергетики роблять неможливе. Вони знаходять технічні рішення на межі фантастики", - наголосив глава Міненерго.

Водночас збитки української енергосистеми, за його оцінкою, вже склали мільярди доларів. На думку Галущенка, стабілізувати енергосистему в кращому випадку вийде до літа.

"Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа", - додав він.

Удари по енергосистемі України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України. В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація в Центральному регіоні і столиці.

В "Укренерго" повідомили, що окупанти з початку війни завдали тисячі ударів по енергосистемі України. Незважаючи на це Оператор об'єднаної енергомережі частково відновив 78% пошкоджених окупантами високовольтних підстанцій і більше половини ліній електропередач.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що блекаут в Україні можливий, але є нюанси.

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