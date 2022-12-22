У компанії відзначили, що після тисяч ударів росіян ракетами і дронами енергосистема України знову і знову відновлює роботу, світло повертається в будинки громадян.

За час повномасштабної війни Оператор об'єднаної енергомережі НЕК "Укренерго" частково відновив 78% пошкоджених окупантами високовольтних підстанцій і більше половини ліній електропередач.

Як повідомляє прес-служба компанії, після тисяч ударів росіян ракетами і дронами енергосистема України знову і знову відновлює роботу, світло повертається в будинки громадян.

"З початку повномасштабного вторгнення ми частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях і 62% лініях електропередачі. Це тисячі елементів складного обладнання і сотні кілометрів проводів, які потрібно з'єднати в потрібних місцях при будь-яких умовах, щоб якомога швидше відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі і ризики обстрілу в будь-який момент", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Удари по енергосистемі України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України. В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація в Центральному регіоні і столиці.

Найчастіше окупанти намагаються влучити у високовольтні трансформаторні підстанції, щоб відрізати об'єкти генерації електроенергії від споживачів. При цьому трансформатори є унікальним обладнанням, яке виготовляється поштучно протягом 6-8 місяців.

Перша серйозна ракетна атака на критичній інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

17 грудня в енергосистемі України працювали всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній території. Але вже наступного дня, 18 грудня, один з дев'яти блоків вивели на ремонт.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники.

Вас також можуть зацікавити новини: