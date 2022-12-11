Високовольтні трансформатори прийдуть в Україну не раніше березня.

В Україні розроблено план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля уникнення блекауту.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є план, який розроблено за участю Офісу президента, уряду і "Укренерго" для підвищення рівня безпеки нашої енергосистеми", - зазначив він.

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При цьому додав, що остання хвиля обстрілів російських окупантів "не принесла нового блекауту, хоча всі ми дуже боялися".

"Той комплекс заходів, який було здійснено в національному масштабі, дозволив мережі втриматись і не дати ще одного блекауту", - наголосив він.

Харченко зазначає, що дуже важко передбачати, наскільки суттєвими можуть бути енергообмеження в Україні, бо невідомо, "якими будуть наступні хвилі атак, які будуть потрапляння, яке обладнання вціліє". За його словами, на сьогодні в Україні енергомережа пошкоджена по-різному, і навіть за загального дефіциту на рівні 20% є регіони, де цей дефіцит відчутно суттєвіший, бо туди важко подати живлення. У першу чергу, це Київ, Харків, Одеса, Херсонщина.

Харченко зазначив, що українські виробники працюють і намагаються якомога швидше постачати обладнання, але левову долю його везуть з-за кордону.

"Більша частина обладнання везеться нами від партнерів, тобто імпортується", - сказав він.

Він наголосив, що потрібно більше трансформаторів і відповідного обладнання, яке дає змогу відновлювати мережу, і це обладнання так само надходить у великій кількості, але це поки що не високовольтне обладнання для відновлення регіональної мережі.

"Тут нам Азербайджан, прибалтійські країни допомагають, Польща", - зазначив експерт. Він додав, що на сьогодні є обладнання для відновлення енергосистеми в Одесі.

Харченко зазначив, що нове обладнання ще тільки замовляється і в нього "довга дорога до України", зокрема, йдеться про перші високовольтні трансформатори, щоб почати відновлювати якість української мережі.

"Раніше ніж у березні вони до України не прийдуть", - додав він. За його словами, без цього обладнання відновити повноцінну роботу передачі електрики з енергостанцій до споживачів неможливо.

Блекаут в Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія з початку жовтня здійснила по критичній інфраструктурі України уже вісім хвиль масованих ракетних ударів. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад 1 тис. важких ракет і дронів.

За словами премєр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.

9 грудня Шмигаль заявив, що українці цієї зими постійно житимуть в умовах обмеження споживання електроенергії.

Також Шмигаль повідомив, що Україна в рамках ініціативи "Генератори надії" почала отримувати генератори від міжнародних партнерів. Зокрема, генератори передали Бельгія, Франція, Норвегія, Словаччина, узгоджується відповідний пакет допомоги з Японією.

10 грудня стало відомо, що Азербайджан відправив до України партію промислових трансформаторів та генераторів.

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