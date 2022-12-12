Кулеба вважає, що варіант повного блекауту досить реалістичний, проте нестабільна ситуація не буде штовхати українців залишити країну.

На тлі російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, навіть у випадку повного блекату не буде масової хвилі біженців з країни.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому каналу ARD, варіант повного блекауту досить реалістичний, проте нестабільна ситуація не буде штовхати українців залишити країну.

Як зазначив Кулеба, у разі нових ударів по енергосистемі України, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де є можливість топити дровами.

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"Німеччина також багато робить у невійськовій сфері для підтримки України. Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію — це, звичайно, зброя", — заявив Кулеба.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує Енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

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