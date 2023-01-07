Тимчасово виконуючим обов'язки "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, а "Укртрансгазу" - Роман Малютін.

Кабінет міністрів змінив тимчасово виконуючих обов’язків керівників двох стратегічних підприємств групи "Нафтогаз".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Таким чином, тимчасово виконуючим обов'язки АТ "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, який очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування" групи "Нафтогаз".

За інформацією прес-служби "Нафтогазу", Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources.

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Виконуючим обов’язки керівника АТ "Укртрансгаз", що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна, який має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу.

Зазначається, що Малютін пройшов увесь шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України.

"Роман Малютін та Олег Толмачев - висококласні фахівці зі значним досвідом роботи у нафтогазовій сфері. Вони добре знаються на світовому досвіді, але при цьому багато працювали в Україні та розуміють виклики, які наразі стоять перед нами", - цитує прес-служба очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

Кадрові зміни у "Нафтогазі": подробиці

1 листопада Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади керівника НАК "Нафтогаз України". Дане рішення ухвалили одноголосно.

3 листопада уряд призначив екс-міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова новим головою правління "Нафтогазу".