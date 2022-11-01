Він керував компанією з 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва.

Кабінет Міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади керівника НАК "Нафтогаз". Дане рішення було прийняте одноголосно.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Тelegram-каналі.

Він вказав, що Кабмін прийняв це рішення одноголосно. За його словами, новим главою "Нафтогазу" може стати нинішній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Пізніше інформацію про звільнення підтвердив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"Припинено повноваження голови правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Вітренка Юрія Юрійовича", - написав він.

У компанії "Нафтогаз України" зазначили, що Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно.

Варто відзначити, що Вітренка, згідно з процедурою, повинна була звільнити наглядова рада "Нафтогазу", але Кабмін також може прийняти таке рішення, якщо наглядової ради немає.

Звільнення Вітренка з "Нафтогазу" - що відомо

Юрій Вітренко обійняв посаду керівника НАК "Нафтогаз України" 28 квітня 2021 року. Він замінив на цій посаді Андрія Коболєва. Через рік Вітренка повторно призначили на цю посаду.

26 липня компанія не здійснила виплати за єврооблігаціями, що призвело до дефолт за єврооблігаціями компанії. Вже 2 серпня компанія просила кредиторів про відстрочення сплати боргу.

У вересні видання Reuters повідомило, що Вітренко готовий піти у відставку. Це рішення нібито мало допомогти переконати інвесторів підтримати реструктуризацію боргу компанії.

Вранці 1 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про звільнення Юрія Вітренка ближчим часом.

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