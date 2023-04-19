У разі успішної угоди компанія отримає від агресора понад 1 мільярд доларів.

Економічний радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко закликав британську нафтогазову компанію Shell поділитися з Україною прибутком від потенційного викупу Росією частки британської фірми у сибірському підприємстві з видобутку викопного палива.

Як повідомляє Politico, за словами Устенка, у разі успішної угоди компанія отримає від агресора понад 1 мільярд доларів.

"У разі завершення цей продаж означатиме переказ понад 1 мільярда доларів готівкою на рахунки Shell. Це були б Криваві гроші в чистому вигляді. Ми закликаємо Shell направити будь-яку виручку від продажу або дивідендів в Росії на потреби жертв війни - тієї самої війни, яку ці активи підживлювали і фінансували", — зазначив Устенко.

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Війна в Україні та Shell

У травні 2022 року з'явилася інформація про те, що Shell веде переговори щодо продажу своєї 27,5% частки в проекті "Сахалін-2". Пізніше Shell списала 27,5% акцій "Сахаліну-2" на суму $1,6 млрд.

2 вересня 2022 року Shell зявила про те, що виходить з російського проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2".

2 лютого 2023 року Shell заявила про те, що вмиває руки від співпраці з "Газпромом" і підписала документи з російською компанією "Газпром нафта" про продаж 50% ТОВ "Salym Petroleum Development".

Shell оголосила про свій намір вийти з усіх російських вуглеводневих проектів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ.

20 лютого 2023 року Путін дозволив "Газпром нафті" придбати частки британо-нідерландської Shell у проектах "Салим Петролеум" та "Ханти-Мансійський нафтогазовий союз" (ХМНС).

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