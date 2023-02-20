Путін дозволив "Газпром нефти" придбати частки британо-нідерландської Shell в проектах "Салим Петролеум" та "Ханти-Мансійський нафтогазовий союз" (ХМНС).

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну президент країни-агресора Володимир Путін дозволив "Газпром нефти" придбати частки британо-нідерландської Shell у проектах "Салим Петролеум" та "Ханти-Мансійський нафтогазовий союз" (ХМНС).

Як повідомляє російський "Интерфакс", розпорядження стосується спеціального рішення про здійснення угод ТОВ ГПН-близькосхідні проекти (дочірнє підприємство "Газпром нефти") з придбання: 50% звичайних акцій ЗАТ" Ханти-Мансійський нафтогазовий союз", що належать Shell Exploration and Production; 50% частки в статутному капіталі ТОВ" Салим Петролеум Девелопмент", що належать Shell Salym Development B. V.

"Для здійснення угод, зазначених у цьому розпорядженні, не потрібно отримання інших передбачених законодавством Російської Федерації дозволів, рішень, згод (попередніх згод), погоджень (попередніх погоджень) та інших дозвільних документів (дозвільної документації)", — йдеться в документі.

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Війна в Україні та позиція Shell:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Практично відразу великі акціонери почали згортати свою діяльність на території країни-агресора.

У травні з'явилася інформація про те, що Shell веде переговори про продаж своєї 27,5% частки в проекті "Сахалін-2".

Пізніше Shell списала 27,5% акцій "Сахаліну-2" на суму $1,6 млрд.

2 вересня 2022 року нафтогазовий гігант Shell зявив про те, що виходить з російського проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2". Рішення про вихід з проекту було прийнято після того, як президент країни-агресора Володимир Путін передав великий об'єкт новій операційній компанії.

2 лютого 2023 року британська нафтогазова компанія Shell підписала документи з російською компанією "Газпром нафта" про продаж 50% ТОВ "Salym Petroleum Development", що займається розробкою родовищ на Салимі на Заході Сибіру.

Shell оголосила про свій намір вийти з усіх російських вуглеводневих проектів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ.

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