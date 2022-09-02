Іноземні акціонери, зокрема Shell, мали до 4 вересня подати заявку на збереження права власності.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну нафтогазовий гігант Shell виходить з російського проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2".

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, рішення про вихід з проекту було ухвалено після того, як президент країни-агресора Володимир Путін передав великий об'єкт новій операційній компанії.

Відео дня

Іноземні акціонери, зокрема Shell, мали до 4 вересня подати заявку на збереження права власності. Shell намагалася продати свої 27,5% акцій. Тепер вони, скоріш за все, перейдуть у власність РФ.

Війна в Україні та позиція Shell:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Практично відразу великі акціонери почали згортати свою діяльність на території країни-агресора.

У травні з'явилася інформація про те, що Shell веде переговори про продаж своєї 27,5% частки в проекті "Сахалін-2".

Пізніше Shell списала 27,5% акцій "Сахаліну-2" на суму $1,6 млрд.

У компанії є контракт на отримання вантажів СПГ з об'єкта, і зараз вона оцінює "варіанти відповідно до застосовних правових вимог і угодами", оскільки підприємство передається новому оператору.

29 серпня 2022 року глава Shell попередив, що енергетична криза в Європі буде не одну зиму.

Вас також можуть зацікавити новини: