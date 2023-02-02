Shell продає свою частку у спільній з "Газпромом" сибірській компанії.

Британська нафтогазова компанія Shell підписала документи з російською компанією "Газпром нефть" про продаж 50% ТОВ "Salym Petroleum Development", що займається розробкою родовищ на Салимі на Заході Сибіру.

Як говоритьйдеться в квартальному звіті компанії, завершення угоди залежатиме від отримання ряду дозволів в РФ.

"22 грудня 2022 року Shell підписала з "Газпром нефть" документи про продаж своєї 50%-ї частки в Salym Petroleum", - заявили в компанії.

Відео дня

Війна в Україні та позиція Shell:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Практично відразу великі акціонери почали згортати свою діяльність на території країни-агресора.

У травні з'явилася інформація про те, що Shell веде переговори про продаж своєї 27,5% частки в проекті "Сахалін-2".

Пізніше Shell списала 27,5% акцій "Сахаліну-2" на суму $1,6 млрд.

2 вересня 2022 року нафтогазовий гігант Shell зявив про те, що виходить з російського проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2". Рішення про вихід з проекту було ухвалене після того, як президент країни-агресора Володимир Путін передав великий об'єкт новій операційній компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: