Експерти організації оцінили збиток від удару як значний.

Експерти МАГАТЕ оглянули місце удару безпілотника по саркофагу реактора Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) і не зафіксували підвищення рівня радіації.

Висновок оприлюднено у звіті на сайті організації. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські пожежники працюють цілодобово, щоб повністю загасити невеликі пожежі, що тліють після удару російського дрону.

У звіті зазначено, що власні виміри групи експертів МАГАТЕ показали, що рівень радіації залишився в нормі щодо тих показників, які МАГАТЕ зафіксувало на момент початку постійної присутності на об'єкті близько двох років тому, йдеться у звіті.

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"Це був явно дуже серйозний інцидент, коли дрон вдарив та пошкодив велику захисну конструкцію на великому ядерному об'єкті. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, атакувати ядерний об'єкт абсолютно заборонено, цього ніколи не повинно відбуватися", - прокоментував Гроссі.

Ударний дрон, що впав на дах саркофагу, пробив дірку діаметром близько 6 м, також пошкоджено обладнання та електричні кабелі. "Однак опорні балки конструкції, схоже, не зазнали серйозних пошкоджень", - йдеться у звіті.

Через добу на місці інциденту ще відчувався запах горілого пластику, було видно дим від пожежі, що почалася через горіння матеріалу поверхні саркофагу, ймовірно, легкозаймистого, сказано у звіті МАГАТЕ. Збитки від удару оцінені як значні.

Групі МАГАТЕ також показали частину уламків безпілотника, що залишилися на місці, включаючи частини крил. Пошкодженого безпілотника витягли українські фахівці і вивезли для подальшого аналізу.

Удар безпілотника по ЧАЕС

14 лютого російський дрон упав на ЧАЕС. Коментуючи подію, український президент Володимир Зеленський заявив: "Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, що береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції".

Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою.

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