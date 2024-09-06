Раніше повідомлялось, що на одному із енергоблоків Південноукраїнської АЕС виявили проблему.

На ПАЕС, РАЕС і ЧАЕС ще не відновлені з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі, які було втрачено через масштабні обстріли 26 серпня. Про це у своїй заяві повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Групи МАГАТЕ з Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС повідомили, що ці об'єкти ще не відновили з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі", – кажуть в організації.

Повідомляється, що 4 вересня за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС зафіксували проліт БПЛА. Також у заяві йдеться про угоду, яка стосується підтримки українських АЕС. Відповідний документ МАГАТЕ підписало з Францією та НАЕК "Енергоатом".

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Згідно з ним, Україні поставлять необхідні запчастини для аварійних дизель-генераторів ПАЕС. Таке обладнання потрібно на випадок, якщо буде втрачено зовнішнє електропостачання.

Атака 26 серпня – довідка

Нагадаємо, 26 серпня 2024 року росіяни завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Агресором було застосовано крилаті, балістичні і зенітні ракети, а також БПЛА.

Загалом було використано 127 ракет і 109 ударних дронів. Експерти з’ясували, що удар обійшовся росіянам орієнтовно в 1,2-1,3 млрд доларів, що стало рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Пізніше стало відомо, що на Південноукраїнській АЕС виявили проблему на одному з блоків.

Як заявили у НАЕК "‎Енергоатом", мова не йшла про серйозну аварію. Після виявлення проблеми енергоблок було розвантажено на 33% від номінальної потужності.

Згідно з повідомленням, причина неполадки крилась у складних перехідних режимах, які пов’язані з атаками росіян.

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