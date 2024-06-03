Це найбільша гідроелектростанція країни.

Через російські атаки Дніпровська гідроелектростанція отримала дуже серйозні пошодження, це перешкоджає її нормальній роботі.

Про це розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Суспільного. Він зазначив, що не може розкрити деталі технічного стану атакованих об'єктів енергетичної інфраструктури, однак всі знають, що Росія не вперше атакує ДніпроГЕС.

"Станція знаходиться в дуже скрутному становищі з точки зору технічного стану споруд і обладнання. Ворог постійно атакував ДніпроГЕС, навіть протягом цього року. Це означає, що станція дуже-дуже сильно пошкоджена і є серйозні перешкоди для її нормальної роботи", - додав Кудрицький. Відео дня

Удари по ДніпроГЕС: останні новини

Нагадаємо, що у березні російська армія випустила по Дніпровській гідроелектростанції вісім ракет. Ударів було завдано по машинній залі та греблі, повідомлялося про серйозні руйнування.

1 червня окупанти знову атакували станцію. Вчора у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомляли, що зараз вона перебуває у критичному стані.

Ще до нового удару експерти попереджали, що на відновлення ДніпроГЕС можуть піти роки.

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