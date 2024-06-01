Про виробництво електроенергії не йдеться.

Після нічної атаки РФ по Україні 1 червня Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії. Наразі повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож наші мешканці обмежені в трафіку. Сьогодні для об’їзду використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так", – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, влада проведе консультації із фахівцями, щоб "якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий".

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"Безпека громадян для нас є пріоритетом. Я сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо дати мешканцям чітку відповідь відносно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі", – додав він.

Федоров зауважив, що п’ятниця була рекордним днем за кількістю ударів по регіону. Ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області.

Ракетний удар по Україні

Вночі 1 червня 2024 року російські окупаційні війська вчергове завдали масованого удару по Україні. Ворог застосував 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили вранці у Повітряних силах ЗСУ, військові знищили 81 повітряну ціль. Збито 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", а також 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що було атаковано енергооб’єкти в пʼяти областях: Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій.

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