Збитки, що були завдані українській енергетиці, можуть становити мільярди гривень.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що метою удару Російської Федерації по Україні 22 березня був тотальний блекаут держави.

"Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані магістральні підстанції по всій країні. Безпосередній вплив відчули 12 областей. Це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці з початку великої агресії. Більше ніж 150 засобів ураження одночасно. У 2022-2023 роках ми нараховували близько ста засобів враження одночасно", - повідомив він на брифінгу в Харкові, передає "Укрінформ".

Він також підкреслив, що атака вплинула на всю систему. Однак є й хороша новина - система залишилась стабільною за цілісною.

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"Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції. Метою був тотальний блекаут держави. Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом - це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер", - наголосив очільник Міненерго.

За його словами, Харківщина має найбільший масштаб руйнувань на об'єктах генерації та передачі електроенергії. За приблизними підрахунками, може йтися про мільярди гривень.

"Великі руйнування на об’єктах генерації та передачі електроенергії. Відповідні служби працюють 24/7, щоб розібрати завали і отримати доступ до обладнання. Після цього ми зрозуміємо, чи підлягає обладнання ремонту, чи треба замовляти нове", - додав Галущенко.

Атака на енергетичні об’єкти

22 березня відбувся наймасованіший з початку повномасштабної війни обстріл української енергетичної системи. Тоді вперше було атаковано Дніпровську ГЕС. Найскладніша ситуація з енергетикою склалася у Харкові. У низці областей були введені стабілізаційні відключення електроенергії.

24 березня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що через останні удари РФ українська енергосистема зазнала збитків на щонайменше 100 мільйонів євро.

25 березня під час брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія змінила тактику обстрілів та почали атакувати не лише окремі регіони української промисловості, а всю енергетичну систему, щоб вплинути на економіку України.

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