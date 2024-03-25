Раніше Служба безпеки офіційно не повідомляла про свою причетність до цих операцій.

У Службі безпеки україни натякнули на свою причетність до ударів по російських нафтопереробнизх заводах. До свого професійного свята Служба безпеки України опублікувала ролик в своєму Телеграм-каналі, в якому розповіла про діяльність організації.

"Ми воюємо, щоб звільнити нашу землю та відплатити ворогу за всі воєнні злочини і зруйновані життя українців.Від наших ударів тонуть російські кораблі та палають військові об’єкти, а окупанти гинуть тисячами на фронті разом зі своєю технікою. Ми ліквідовуємо воєнних злочинців, затримуємо агентів і зрадників. І кожен наступний удар СБУ буде ще сильнішим, доки не настане час нашої Перемоги! Ворог приречений. Відплата неминуча!" – написали в Telegram-каналі Служби безпеки України.

На відео видно, як військові СБУ вражають ворожі цілі та виконують поставлені задачі. Під час слів про палання військових об'єктів на відео видно, як горить нафтопереробний завод у Росії. Раніше Служба безпеки офіційно не повідомляла про свою причетність до цих операцій.

Удари по російських НПЗ - що треба знати

Сили оборони України активізували удари далекобійними ударними дронами по російських нафтопереробних заводах. На цей момент відомо про щонайменше 16 атак на 13 НПЗ на території РФ.

Зокрема, 24 березні українські захисники вдарили по одному з найбільших російських НПЗ, який розташований у Самарі. Внаслідок атаки виробничий цикл заводу було зупинено.

Напередодні Financial Times писав, що США нібито закликали Україну припинити ці атаки, оскільки вони можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Натомість екс-командувач сил США у Європі Бен Ходжес наголосив, що Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

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