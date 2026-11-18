Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, це докорінно змінить роботу російської економіки.

Морський імпорт Росії бензину в жовтні сягнув 390 тисяч тонн. Це разючий злам традиційної ролі РФ як експортера палива, який підкреслює вразливість країни до українських атак на паливну інфраструктуру, пише газета Financial Times.

Цього року удари Києва по НПЗ занурили Росію в найгіршу паливну кризу з часів розпаду Радянського Союзу. Ситуація стабілізувалася після того, як Москва запровадила надзвичайні заходи для забезпечення ринку та наростила імпорт, зокрема з Марокко, Туреччини, Індії та Єгипту.

"Росія поступово змінює свою позицію на світовому ринку нафтопродуктів, перетворюючись з великого центру експорту палива на дедалі важливіший ринок імпорту. Це вражаючий розворот", - зазначив провідний аналітик з питань нафтопереробки та моделювання компанії Kpler Суміт Рітолія.

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За даними FT, Росія почала імпортувати бензин морем у липні. Вантажі надходили до північних портів на Балтійському морі поблизу Санкт-Петербурга та на узбережжі Білого моря, щоб уникнути ударів дронів у Чорному морі.

За оцінками білоруського аналітичного центру Beroc, у липні Росія також імпортувала рекордні обсяги бензину з сусідньої Білорусі. Відтоді вона отримала понад 600 тис. тонн білоруського бензину. Через це Мінськ був змушений перенаправити постачання з інших експортних ринків і завантажити свої НПЗ майже на повну потужність.

Білоруські НПЗ та індійський НПЗ "Вадінар", на який припадають усі поставки бензину з Індії до Росії, здебільшого переробляють російську нафту.

Ще 8 тис. тонн бензину до Росії з літа надійшла з Казахстану. Широка географія постачальників, на думку FT, свідчить про те, що Москва намагається всіляко забезпечити додаткові обсяги бензину.

Аналітики вважають, що імпорт бензину для Кремля перестав бути лише короткостроковим рішенням, а перетворився на важливу частину задоволення довгострокового попиту.

"Мова вже не лише про подолання випадкових регіональних дефіцитів. Імпорт стає дедалі важливішою частиною зусиль Росії зі збалансування внутрішніх поставок бензину в умовах триваючих перебоїв у роботі нафтопереробних заводів", - зазначив Рітолія.

За оцінкою аналітика московської брокерської компанії Finam Сергія Кауфмана, виробництво бензину в Росії на 13-18% нижче за рівень на початку 2026 року.

При цьому експерти попереджають, що ситуація може швидко погіршитися, оскільки Україна продовжує бити по російських НПЗ.

"Україна неодноразово завдавала ударів по деяких із більших і складніших російських НПЗ, які загалом мають вищий вихід бензину, ніж простіші підприємства", - вказав Рітолія.

За його словами, втрата 1 млн барелів на добу потужностей переробки нафти на таких НПЗ може набагато сильніше вплинути на наявність бензину, ніж еквівалентне скорочення на менш складних заводах.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія" Сергій Вакуленко наголосив, що атаки вже спричиняють "серйозні проблеми", а не просто незручності.

"Якщо Україна зможе підтримувати удари такого ж масштабу й такої ж інтенсивності кожні два-три тижні протягом кількох місяців, це докорінно змінить те, як працює російська економіка", - додав він.

Українські удари по НПЗ у Росії – останні новини

17 листопада підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані, що за півтори тисячі кілометрів від кордону.

14 листопада повідомлялося, що за той час, поки Україна не завдавала ударів по російських НПЗ, нафтові компанії могли накопичити додаткові резерви. Однак після відновлення українських атак цих запасів, ймовірно, вистачить лише приблизно на один тиждень споживання в масштабах усієї країни.

9 листопада стало відомо, що "Роснефть" ввела обмеження на продаж бензину на своїх заправках у всіх регіонах Росії.

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