Ураження заводу означає менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України.

В ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані – за півтори тисячі кілометрів від кордону.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, після влучання на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа. "Салават" – не рядовий завод. Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка йде на забезпечення російської економіки і військової сфери", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що ураження заводу означає менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які Росія продовжує цю війну.

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"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - додали в Генштабі.

Ураження "Салавату" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в інформації російського моніторингового Telegram-каналу ASTRA йшлося, що у місті Салават пролунали вибухи. Після атаки на території промислового комплексу виникла пожежа, заграву від якої було видно навіть із сусіднього міста Стерлітамак.

Це не перше ураження заводу. 14 липня Сили оборони вже вражали успішно "Газпром нафтохім Салават".

"Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році. Тоді було уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу. До підприємства дрони ССО подолали близько 1500 кілометрів.

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