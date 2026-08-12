Паливна криза поглиблюється: Росія пішла на відчайдушний крок, аби врятуватися

Очікується, що в РФ виник серйозний дисбаланс на внутрішньому ринку бензину.

Росія почала імпортувати бензин з Індії, намагаючись впоратися з паливною кризою, що виникла через українські удари по нафтопереробних заводах, пише видання Bloomberg.

За даними Kpler, необхідність такої тривалої доставки свідчить про те, наскільки гострою стає ситуація на російському паливному ринку. Першу партію доставили 5 серпня, і, за даними Kpler, у дорозі можуть перебувати й інші вантажі. Індійська переробна компанія Nayara Energy Ltd. – що підтримується найбільшим нафтовидобувним підприємством Росії ПАТ "Роснефть" – стала постачальником палива, яке доставляється ланцюжком танкерів, пов’язаних із Росією, з перевалкою біля берегів Єгипту.

"Поява індійських барелів особливо примітна. Ці партії, що доповнюють імпорт із Білорусі та інших сусідніх ринків, підкреслюють серйозність поточного дисбалансу на внутрішньому ринку бензину, а також те, наскільки зниження обсягів переробки на нафтопереробних заводах змінює традиційні маршрути торгівлі нафтопродуктами в Росії", – зазначив провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія.

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За оцінками EA Analytics, після українських ударів обсяги переробки нафти в Росії в липні становили 3,6 млн барелів на добу, що приблизно на третину нижче за сезонну норму. Відтоді Київ лише активізував удари.

З моменту введення санкцій з боку Європейського Союзу в липні минулого року компанія Nayara Energy покладається на так звані танкери "тіньового флоту" – і для перевалки нафти, і для експорту палива. Її нафтопереробний завод у Вадинарі на західному узбережжі Індії, потужністю 400 000 барелів на добу, також потребує розширення експортного ринку після того, як один із ключових покупців, компанія Hindustan Petroleum Corp, нещодавно почала нарощувати власне виробництво палива в регіоні.

Згідно з даними системи відстеження суден Bloomberg, 18 червня в рамках першої партії танкер Cyclone (раніше Agni) під російським прапором завантажив у Вадинарі 42 000 тонн бензину. Потім 6 липня паливо було перевантажено на судно Garnet під оманським прапором у порту Дамієтта біля узбережжя Середземного моря в Єгипті. Це судно прибуло до Росії на початку серпня.

Як Росія перевозить паливо з Індії

Можливо, будуть нові поставки бензину. За даними Kpler, 6 липня танкер-продуктовоз Varg завантажив у Вадинарі майже 40 000 тонн палива і, судячи зі змін його осадки, ймовірно, наприкінці липня здійснив перекачування з судна на судно в Даміетті.

Назва судна-одержувача не підтверджена, хоча Kpler вказав Beast як один із можливих варіантів. Це судно перебувало в Даміетті, і 30–31 липня у нього спостерігалося збільшення осадки. Дані показують, що Beast вказав як пункт призначення марокканський Танжер, але танкер проплив повз цей порт і попрямував на північ Атлантичним океаном.

Ще один танкер Photon під прапором Камеруну також покинув Вадинар 13 липня, а 28–29 липня в Даміетті перевантажив бензин на судно Talisman під російським прапором, як свідчать дані.

Усі ці судна, за винятком Garnet, зареєстровані в російському реєстрі. Усі вони підпадають під санкції ЄС, а Garnet і Talisman також перебувають під санкціями США.

Дефіцит палива в Росії – останні новини

1 липня повідомлялося, що Росія розпочала імпорт бензину морським шляхом з Індії. Таким чином, Москва намагається пом’якшити дефіцит палива, спричинений українськими ударами по її енергетичній інфраструктурі.

Крім того, Росія імпортувала морським шляхом партію бензину марки АІ-92 обсягом близько 30 тисяч тонн з Марокко.

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