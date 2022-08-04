Україна нарощує експорт електричної енергії в ЄС: які перспективи це відкриває

Україна збільшує обсяги експорту електроенергії в сусідні європейські країни і заробляє валютну виручку. УНІАН намагався з’ясувати, чому європейці радіють поставкам з наших електростанцій, та чи вистачить самим електроживлення взимку після російської окупації Запорізької АЕС.

Незважаючи на майже піврічний період кровопролитної війни проти України, яку розпочала безчесна російська орда, наша країна відкриває нові вигідні для себе можливості в енергетичній площині.

Ми поступово збільшуємо обсяги експорту електроенергії в європейські країни, заробляючи вкрай важливу для економіки валютну виручку та імідж важливого гравця на електроенергетичному ринку ЄС.

Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила збільшення експорту української електроенергії до Європи у 2,5 рази у напрямку Румунії та Словаччини. З 30 липня ці обсяги були збільшені до 250 мегават.

Варто зазначити, що українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергетичною мережею континентальної Європи ENTSO-E.

Задля цього наша країна назавжди відмовилась від спадщини в'язниці народів Радянського Союзу - роботи в єдиній енергетичній зв'язці з Росією і Білоруссю. Синхронізація з європейською енергомережею ENTSO-E є результатом багаторічної праці та непростих реформ у вітчизняній енергетиці, що почалися в 2014 році з підписанням угоди між Україною та Європейським Союзом.

Попри активну фазу масштабного наступу російських загарбників на нашу землю, наприкінці березня почався перший експорт електроенергії з України до Польщі. В травні - до Молдови.

А з кінця червня Україна розпочала вже активні комерційні поставки електроенергії до країн ЄС. Спочатку була Румунія, а у липні почався експорт електроенергії у Словаччину.

Переваги для України

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що за місяць експорту електроенергії до країн Євросоюзу державна компанія Оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго" заробила 700 мільйонів гривень.

Крім того, значна частина доходів, які отримають українські компанії-експортери від продажу закордон енергоресурсу, потрапляє у державний бюджет.

"В рамках механізму спецобов’язків (ПСО), експортери платять державі 80 відсотків прибутку від експорту, а гроші йдуть на низькі тарифи на електроенергію для населення. Що важливо, це валютна виручка і обігові кошти, які заходять в країну і ринок вже зараз", - сказав він.

Лідерами серед українських компаній, які торгують електроенергією на європейському напрямку є здебільшого оператор атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" та представник холдингу бізнесмена Ріната Ахметова - "ДТЕК "Західенерго", інші продають менш значні обсяги.

Таким чином, енергетичним компаніям, від яких залежить наявність світла в домівках українців, вдається залишатись на плаву і заробляти десятки мільйонів євро на передодні надзвичайно складного опалювального сезону.

Крім грошових надходжень Україна також зацікавлена в постачанні електроенергії в Європу через значний профіцит потужностей у власній енергосистемі.

Справа в тому, що через військові дії споживання електроенергії в нашій країні впало на третину. Значних руйнувань зазнали великі споживачі енергоресурсів – підприємства та бізнес. Крім того, частина українців через активні бойові дії та знищення інфраструктури покинули свої домівки або не мають енергоживлення.

Відповідно до настання холодів – наступні декілька місяців електростанції будуть виробляти більше енергії ніж потрібно для внутрішнього споживання.

Енергетичний експерт Омельченко вважає, що на фоні надлишку власного виробництва, потенціал експорту української електроенергії до Європи у середньостроковій перспективі складає до 2,5 гігават, а це понад 70 мільярдів гривень на рік. Проте дуже багато залежить від того, коли і як закінчиться війна.

Радість європейців

Американський аналітичний центр Atlantic Council зазначив, що розширення експортних можливостей для України є дуже бажаним явищем для споживачів у сусідніх країнах ЄС, які борються з рекордно високими цінами на електроенергію.

Через економічні наслідки війни з Росією спотові ціни на українську електроенергію зараз значно менші ніж ціні на сусідніх ринках. Наприклад, вартість електроенергії в Україні 30 липня становила 71 євро за мегават-годину, а в сусідній Румунії – 494 євро за мегават-годину.

Таким чином, чим більше будуть обсяги дешевого імпорту української електроенергії, тим швидше споживачі Центральної та Східної Європи відчують зниження своїх комунальних рахунків.

Бажаною українська електроенергія для Європи є і в ракурсі прийнятого плану скорочення споживання газу в ЄС на 15 відсотків, в тому числі російського.

"У ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні дає змогу заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону", - вважає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

В Міністерстві енергетики заявили, що Україна вже зараз готова поставити до країн Євросоюзу 1,5 гігавата електроенергії, замістивши, таким чином, близько п’яти мільярдів кубометрів газу.

Проте наразі такий сценарій виглядає занадто оптимістичним.

Варто згадати, що через навмисне знищення або окупацію росіянами Україна втратила понад 10 гігават потужностей генерації. Зокрема, це - Запорізька атомна електростанція, Запорізька ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Слов'янська ТЕС, Луганська ТЕС, Курахівська ТЕС і Каховська ГЕС.

Крім того, за словами голови Міненерго Германа Галущенко, українська енергетика втратила 90 відсотків вітрової генерації та третину сонячних електростанцій.

Багато українців зараз гадають, що ще може бути знищено чи зіпсовано ворогами в наслідок їхніх підступних ракетних ударів або дурості.

Отже, із настанням холодів головним буде питання не експорту, а забезпечення власних українських потреб в електрогенерації.

Зона ризику

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі в зоні ризику виходу із ладу знаходиться Запорізька АЕС, яка перебуває в окупованому Енергодарі. Її блоки хоч і працюють в українській енергосистемі, але можуть "випасти" в будь-який момент.

"Що і коли для цього можуть вигадати окупаційні війська, можна лише здогадуватися. А це – шість гігават, або близько тридцяти відсотків потужності української енергосистеми, половину якої (три блоки з шести) Україна планує використовувати в енергобалансі взимку", - зазначив експерт.

Омельченко вважає, що якщо Україна не зможе повернути Енергодар та Запорізьку станцію, то нашій країні потрібно взимку буде думати, де знайти додаткові енергоресурси.

"Але навіть якщо ЗСУ звільнять окуповані території, і ми усі в це віримо, то проблема нікуди не зникне, оскільки терорист є терорист, - він навряд чи залишить інфраструктурні об'єкти в робочому стані", - додав він.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус вважає, що інтеграція енергетичних ринків означає також можливість для України за необхідності імпортувати електроенергію з Європи, наприклад, під час опалювального сезону.

"Якщо взимку буде якась складна ситуація, чи дійсно якась окрема електростанція буде обстріляна, то у нас є резервний варіант – електроенергія з Європи, яка допоможе нам у якусь складну годину", – пояснив Герус.

Представники влади і експерти єдині в думці про те, що Україну чекає найскладніший опалювальний сезон за всю історію. Ніхто не знає, скільки ще триватиме ця жахлива війна та яких руйнувань зазнає національний енергетичний сектор.

Проте, як показує досвід, будь які кризи та труднощі завжди відкривають вікно нових можливостей, нестандартних рішень та новацій.

Варто нагадати, що від’єднання енергосистеми Україні від російської та білоруської і робота в ізольованому режимі відбувалося в день масштабного військового наступу окупантів та під ракетними та бомбовими ударами з боку цих двох диктаторських країн.

Попри всі складнощі українські енергетики вистояли і, навіть, іноді ціною свого життя, довели, що наша країна - сильний і надійний партнер, який поставляє електроенергію як в свої домівки, так і в Європу навіть під обстрілами.

Ганна Бредіхіна