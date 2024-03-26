Міський голова зауважує, що дострокове завершення дасть змогу Києву зекономити енергоносії.

Опалювальний сезон у Києві, що розпочався у жовтні 2023 року, планують завершувати у четвер, 28 березня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Віталій Кличко, зауваживши, що таке рішення було ухвалене з огляду на суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

За словами мера, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі, тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.

"Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення", – зауважив міський голова.

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Кличко також зазначив, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

"Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", – підкреслив мер.

Опалювальний сезон

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що у 2024 році опалювальний сезон в Україні завершиться раніше, ніж передбачалось, а саме – наприкінці березня, зважаючи на плюсову температуру.

Раніше у коментарі УНІАН синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла, що наприкінці березня в Україні очікується підвищення температури. Найвищі температури очікуються саме в останні дні березня - 29-30 числа. У Києві ж найтепліший день очікується 30 березня – 18-20 градусів тепла. Схожа картина буде 31 березня та 1 квітня - до +20 градусів.

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