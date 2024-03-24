Пошкоджено інфраструктуру одного з підземних сховищ газу.

У неділю, 24 березня, ворожою атакою пошкоджено інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу. Однак критичних наслідків немає. Про це повідомив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб", – повідомили в "Нафтогазі".

Зазначається, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків згідно зі сценаріями плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

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"Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей", – додав очільник групи.

Наслідки масованих обстрілів

Вранці 24 березня під час короткої повітряної тривоги Росія повторно атакувала Львівську область, використавши гіперзвукові ракети. Згодом в "Нафтогазі" повідомили, що на заході країни отримали пошкодження обʼєкті групи. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Під час однієї з атака 24 березня російська ракета перетнула повітряний простір Польщі. Міноборони країни висловило впевненість, що якби цього ранку російська ракета пролетіла ще трохи далі, вглиб країни, її б встигли збити ще до того, як та б наробила лиха.

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