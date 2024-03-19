Відповідні корективи були внесені через плюсову температуру повітря.

У цьому році опалювальний сезон, який розпочався у жовтні 2023-го, в Україні завершиться раніше, ніж передбачалось, а саме – наприкінці березня. Про це виданню Le Figaro повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – заявив він.

Чернишов підкреслив, що Україна нормально пройшла зиму, оскільки зробила висновки з 2022 року, коли росіяни почали завдати масованих ударів по енергосистемі. Зараз, за словами керівника НАК "Нафтогаз", вона демонструє вискоку надійність.

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Іншим важливим досягненням стало те, що Україна перестала імпортувати газ з Росії та Європейського Союзу. На думку Олексія Чернишова, це стало важливим кроком до самодостатності. "У найближчому майбутньому я бачу Україну як нетто-експортера газу", – говорить голова НАК "Нафтогаз".

Опалювальний сезон на власному газі

Раніше стало відомо, що Україна вперше в своїй історії пройшла зиму за рахунок газу власного видобутку. Як повідомлялось, "Нафтогаз України" і ДП "Укргазвидобування" вдалося збільшити обсяги видобутку на 11%, завдяки чому на початку січня в українських сховищах знаходилось близько 10 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, у лютому минулого року Олексій Чернишов заявив, що для того, щоб уникнути імпорту газу, "Нафтогазу" потрібно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям – на 16%.

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