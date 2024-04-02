Активно нарощуються запаси на складах енергетичних підприємств України.

Незважаючи на війну, обсяги видобутку вугілля на державних шахтах з початку року зросли на 24%. Це питання дуже важливе в контексті підготовки до нового опалювального сезону.

У Міністерстві енергетики повідомили, що у березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах видобули 173 тис т і ця цифра протягом тривалого часу знижувалася. Однак у січні цього року видобуток склав 178 тис т, а в лютому він зріс до 197 тис т. У березні цифра склала вже 221 тис т, що на 24% перевищує показники січня.

Також має місце зростання середньодобових показників видобутку: якщо у вересні в середньому за добу видобували 4,1 тис т вугілля, то в березні цей показник зріс до 7,1 тис т.

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Зростання видобутку вугілля на державних шахтах веде до збільшення його запасів на складах енергетичних підприємств. Станом на кінець минулого місяця на складах ТЕЦ та ТЕС накопичили майже 1 млн 208 тис т вугілля: це на 508 тис т більше, ніж передбачав початковий план.

Це важливо в контексті підготовки до наступного опалювального сезону, який вже розпочали на деяких електростанціях.

Росія продає вугілля з окупованих територій - останні новини

Минулого року повідомлялось, що росіяни постачають до Туреччини вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Усього з лютого до липня минулого року понад 160 тис т вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей прибуло до Туреччини. Його вартість склала не менше 14,3 млн дол.

Туреччина виступала найбільшим пунктом експорту вугілля з анексованих територій: на неї припадало 95% поставок за вказаний період.

Також повідомлялось, що Росія продовжує активно постачати вугілля до Польщі, хоча остання закликала до бойкоту природних ресурсів з РФ.

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