Згідно з документами, імпорт надходить із країн, відмінних від Росії, "найчастіше з Казахстану".

Російське вугілля продовжує надходити до Польщі, попри те, що вона була однією з перших країн, які закликали до бойкоту російських природних ресурсів. Про це пише Euractiv посилаючись на польського сенатора від опозиційно-центристської партії "Громадянська платформа" Кшиштофа Брейза.

"У мене є список з декількох десятків суден, які за останні дев'ять місяців доставили до Польщі 900 тисяч тонн російського вугілля", - зазначив Брейза.

Невеликі судна, а не суховантажні судна, часто перевозять від 2000 до 3000 тонн вугілля за раз. Згідно з документами, імпорт надходить з країн, відмінних від Росії, "найчастіше з Казахстану".

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Екіпаж судна "Роузбург", яке прийшло в польський Щецин на початку цього тижня, прибув з російського Виборга. Весь екіпаж, у тому числі капітан, були росіянами, підкреслив Брейза. Він повідомив, що отримав підтвердження того, що судно перевозило вугілля. "Офіцер сказав мені, що він був лише пішаком", - додав сенатор.

Брейза зізнався, що не може дізнатися, що сталося з російським вугіллям. "Навіть митні органи цього не знають", - сказав він.

Сенатор також зажадав пояснень від прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, лідера правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського та органів влади.

Однак Національна податкова служба країни (KAS) відхилила повідомлення Брейзи.

"Вугілля з Росії знаходиться під санкціями і в Польщу не ввозиться. KAS забезпечує дотримання всіх санкцій, введених щодо Росії у зв'язку з війною на Україні", - йдеться в повідомленні.

Російське вугілля - бойкот кривавих енергоресурсів

У той час як російське вугілля раніше було важливою частиною енергетичного балансу країни, уряд Польщі став затятим прихильником економічних санкцій проти Кремля, включаючи повне ембарго на російське вугілля, з тих пір, як почалася війна Росії проти України.

Євросоюз вирішив припинити закупівлі вугілля з Росії навесні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Вугільне ембарго увійшло в 5-й пакет санкцій, опублікований 8 квітня.

Вугільне ембарго передбачало заборону на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони родом з Росії або експортуються з Росії, з серпня минулого року. Це призвело до того, що вже 25 серпня Морські поставки російського вугілля були фактично зупинені.

Однак пізніше Європейська комісія дозволила надавати послуги, необхідні для транспортування російського вугілля за межі ЄС. Країни ЄС як і раніше не можуть імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти товар в треті країни, зокрема в Азію. Після цього станом на початок грудня російський експорт вугілля морським транспортом повернувся до історичного максимуму.

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