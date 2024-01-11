На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники видають пільгове пальне за наявності російського паспорта.

Російські окупанти вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт Російської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта.

"Таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть. Наразі на ТОТ мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону. Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", - зазначають у ЦНС.

Там закликають громадян повідомляти про розташування та пересування ворожої армії, "й Сили оборони повернуть в регіон тепло та мир".

Надання громадянства РФ українцям - останні новини

На початку січня президент Росії Володимир Путін оголосив масову роздачу паспортів РФ. Він підписав два укази, якими спрощується прийом у російське громадянство деяким категоріям українців, а також іноземцям, які підписали контракт з Міноборони країни-терориста.

Також з'явилась реакція Міністерства закордонних справ України на указ Путіна щодо присвоєння громадянства РФ українським дітям. Там стверджують, що такі нікчемні дії порушують норми міжнародного гуманітарного права і не створюють жодних правових наслідків.

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