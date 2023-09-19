Туреччина була найбільшим пунктом експорту вугілля з анексованих регіонів, на яку припадало 95% поставок.

Цього року до Туреччини було експортовано вугілля видобуте в окупованих Росією районах України, вартістю щонайменше $14,3 млн.

Як повідомляє агентство Reuters, згідно опрацьованих даних з російської митниці, з лютого по липень 2023 року близько 160 400 тонн вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей прибуло до Туреччини.

Зазначається, що три компанії, зазначені в митних даних, підтвердили Reuters, що вони відправляли вугілля з двох українських регіонів до Туреччини протягом цього періоду.

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Аналіз Reuters показав, що Туреччина була найбільшим пунктом експорту вугілля з анексованих регіонів, на яку припадало 95% поставок за цей період.

Туреччина на двох стільцях

З того часу, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року, Туреччина підтримує зусилля Києва у боротьбі з окупантами. Турецька сторона неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара відіграла ключову роль в укладанні зернової угоди, яка дозволила експорт українського зерна через Чорне море.

Проте, на відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи окупованими РФ районами України. Вашингтон застеріг компанії не допомагати Росії вести війну проти України та не обходити санкції.

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