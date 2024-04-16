Наразі ситуація з електропостачанням у столиці стабільна, графіки не застосовуються.

Для Києва оновили графіки відключення електроенергії. Таку заяву зробив на брифінгу гендиректор компанії Денис Бондар.

Зазначається, що наразі ситуація з електропостачанням у столиці стабільна, графіки не застосовуються. Сприяє цьому, зокрема, погода.

"Немає електричного опалення і немає кондиціонерів. У разі підвищеного попиту на електроенергію в столиці та нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення", – пояснив Бондар.

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Графіки відключення світла в Києві, як і раніше, матимуть три категорії:

світла зона – гарантована наявність світла;

темно-сіра зона – вимкнення світла для балансування енергосистеми;

світло-сіра зона – періоди, коли відключення можуть бути, а можуть і не бути.

"У попередніх графіках було три групи споживачів. Зараз споживачі поділені на шість груп. Це робиться для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію", – додав Бондар.

Ситуація в енергосистемі України

Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі існує ризик повернення регіонів до графіків відключення електроенергії. Вони вже діють у Харківській області. У місті знищено майже всю енергетичну інфраструктуру, зазначав мер Ігор Терехов. До того ж, під час однієї з атак було зруйновано Харківську ТЕЦ-5.

Під час останнього масованого удару 11 квітня росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією регіону, і живила також Житомирську та Черкаську області.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Трипільську теплоелектростанцію знищили 4 російські ракети. Ще 7 цілей, які летіли на об'єкт, вдалося збити.

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