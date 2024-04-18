Графік відключення світла, зокрема, не стосується об’єктів критичної інфраструктури.

У четвер, 18 квітня, в Україні внаслідок масованих ударів РФ ракетами та дронами на електростанції може виникнути необхідність відключення світла для промислових підприємств та бізнесу.

Контрольовані обмеження електропостачання можливі у період 8:00 - 22:00, попередили в Національній енергетичній компанії "Укренерго". "Вони (графіки обмеження потужності, - Ред.) будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що обсяги обмежень незначні. За відомостями НЕК, обмеження електропостачання не стосуються оборонних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.