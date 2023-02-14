Російським загарбникам вчергове не вдалося налагодити роботу на захопленій електростанції.

Українські атомники Запорізької атомної електростанції відмовилися навчати завезений російський персонал і не співпрацюють з окупантами.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом". "Рашистам вчергове не вдалося налагодити роботу на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Українські атомники тимчасово окупованої Запорізької АЕС відмовилися навчати представників Калінінської АЕС та співпрацювати з ворогами. Тепер російські атомники-гастролери не можуть знайти собі місця на станції, оскільки щось робити там вони не можуть через брак і знань, і навичок", - зазначає "Енергоатом".

Як наголошується, черговий план російських окупантів зі встановлення своїх порядків на захопленій ними ЗАЕС знову на межі провалу, бо кваліфікованого персоналу, готового працювати на ядерних терористів, не вистачає.

Відео дня

"Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування, українці на ЗАЕС тримаються гідно і співпрацювати з окупантами відмовляються", - підкреслюється у повідомленні.

Ситуація на Запорізькій АЕС

У березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

У лютому РНБО запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У СБУ є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню електростанції до російської енергетичної системи.

Крім того, 10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.

Україна закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) та закрити проекти, які "Росатом" реалізує по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: