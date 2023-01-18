На Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії.
Як повідомляється на Facebook-сторінці Рівненської АЕС, на Рівненську АЕС прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та експерти з 13 країн світу. У межах візиту відбулася виробнича нарада за участю представників МАГАТЕ, Держатомрегулювання та РАЕС.
Як підкреслив Гроссі, МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває, та створює місії постійного перебування на кожній українській АЕС.
"На майданчику РАЕС для постійної місії залишаються два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності. Їхня мета полягатиме у безперервному контролі та моніторингу ядерної та радіаційної безпеки електростанції. Члени місії доповідатимуть про будь-які загрози, які можуть нести військові дії, а також триматимуть зв’язок з Агентством щодо потреб станції", - йдеться у повідомленні.
Під час офіційної зустрічі генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк проінформував щодо поточного стану роботи енергоблоків та зауважив, що терористичні дії російського агресора становлять загрозу для атомної енергетики, і РАЕС не є виключенням.
"Сподіваюся, постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС не дозволять країні-агресору порушувати стан безпеки та фізичного захисту електростанцій. Експерти також будуть бачити роботу нашого персоналу та обладнання під час ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру. Наш тісний зв’язок з МАГАТЕ буде підкреслювати важливість безпекових питань для атомних електростанцій міжнародними інституціями та ООН", – прокоментував Ковтонюк.
Гроссі подякував колективу Рівненської АЕС, який продовжує підтримувати надійну й безпечну експлуатацію енергоблоків в умовах війни.
"За умов, коли відбувається руйнування загальної інфраструктури країни, особливо критичної, підняття прапора МАГАТЕ поруч з українським стягом є символічним й означатиме, що міжнародна спільнота і ті інституції, які мають захищати засади безпеки сьогодні є тут. Тож будь-яка атака на інфраструктуру буде означати атаку на ці інституції", - наголосив Гроссі.
Розширення місії МАГАТЕ на українських АЕС
В грудні 2022 року Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про намір направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.
Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.
Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.