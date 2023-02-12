В МАГАТЕ повідомили, що гендиректор організації Рафаель Маріано Гроссі провів переговори з російською стороною в Москві про можливості впровадження "зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції".

Вихідна потужність на двох українських атомних електростанціях (АЕС) була зменшена як запобіжний захід після російського бомбардування.

Про це повідомило МАГАТЕ. "Дві з трьох діючих українських АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через обстріли енергетичної інфраструктури. Через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницького реактора", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Ці дії підтвердили місії підтримки та допомоги МАГАТЕ, які знаходяться на українських станціях. Крім того, вони підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

Відео дня

В МАГАТЕ повідомили, що днями генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі провів переговори з російською стороною в Москві про можливості впровадження "зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції де запланована ротація групи експертів МАГАТЕ", яка була відкладена через посилення обстрілів.

В МАГАТЕ зазначили, що продовжують організовувати та координувати поставки обладнання для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки.

Масований ракетний удар РФ 10 лютого

Вранці 10 лютого в Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу. РФ підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі - носії ракет "Калібр".

Відомо, що російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого РФ випустила 71 крилату ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), А також до 35 ракет комплексу С-300. Залужний додав, що удари ракетами комплексу С-300 було завдано з районів Білгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області у районі Токмака.

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