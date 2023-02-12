Вихідна потужність на двох українських атомних електростанціях (АЕС) була зменшена як запобіжний захід після російського бомбардування.
Про це повідомило МАГАТЕ. "Дві з трьох діючих українських АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – в якості запобіжного заходу знизили видачу електроенергії через обстріли енергетичної інфраструктури. Через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницького реактора", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.
Ці дії підтвердили місії підтримки та допомоги МАГАТЕ, які знаходяться на українських станціях. Крім того, вони підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.
В МАГАТЕ повідомили, що днями генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі провів переговори з російською стороною в Москві про можливості впровадження "зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції де запланована ротація групи експертів МАГАТЕ", яка була відкладена через посилення обстрілів.
В МАГАТЕ зазначили, що продовжують організовувати та координувати поставки обладнання для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки.
Масований ракетний удар РФ 10 лютого
Вранці 10 лютого в Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу. РФ підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі - носії ракет "Калібр".
Відомо, що російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого РФ випустила 71 крилату ракету (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), А також до 35 ракет комплексу С-300. Залужний додав, що удари ракетами комплексу С-300 було завдано з районів Білгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області у районі Токмака.