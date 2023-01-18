За словами гендиректора МАГАТЕ, це питання має обговорюватися з військовими та іншими фахівцями.

У створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС зроблено ще кілька позитивних кроків, тепер обговорення цього питання відбудеться в наступні дні у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час прес-конференція з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ми працюємо над забезпеченням зони безпеки навколо Запорізької станції. Ми просуваємося в цьому питанні, обговорювали його у Парижі... Сьогодні й завтра ми будемо ще у Києві цю тему обговорювати. Але, як ви знаєте, тут є кілька питань, на яких я хотів би наголосити", - сказав він.

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За словами Гроссі, створення цієї зони має технічне коло питань, які стосуються ядерної безпеки й роботи ядерного об'єкта. Проте її розширення повинно обговорюватися з військовими та іншими фахівцями.

"Я можу вам сказати, що ми зробили ще кілька кроків, щоб дійти хороших новин і висновків. Ми мусимо захищати ці об'єкти ядерні, ми мусимо убезпечити себе від будь-яких нещасних випадків з цими об'єктами. Наприкінці війни цей об'єкт мусить бути в операційному стані з тим, щоб його запустити у роботу. Ось саме для цього ми працюємо над цією зоною безпеки навколо Запорізької станції", - додав гендиректор МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ в Україні: подробиці

18 січня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та експерти з 13 країн світу відвідали Рівненську АЕС. У межах візиту відбулася виробнича нарада за участю представників МАГАТЕ, Держатомрегулювання та РАЕС.

Як наголосив Гроссі, МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час триваючої війни і створює місії постійного перебування на кожній українській АЕС.