Європейці очікують, що російський "Газпром" за вказівкою Кремля цієї зими може повністю припинити постачати їм газ, тому прагнуть до холодів по самі вінця заповнити підземні сховища. УНІАН спробував розібратись, чи стануть у нагоді українські сховища, які є найбільшими в Європі.

Європа завчасно готується до тотального обмеження використання російського газу: країни ЄС запланували максимально заповнити газові сховища до настання холодів.

Окрім захмарних цін на блакитне паливо, ще однією проблемою є відсутність достатніх власних потужностей для зберігання. Ситуація в енергетиці Євросоюзу хоч і є досить напруженою, але відкриває "вікно" можливостей для України.

Останнім часом в Європі та Україні дуже багато говорять про найскладніший опалювальний сезон, який розпочнеться вже через чотири місяці.

Зокрема, ціни на газ на європейській біржі підскочили на 60 відсотків, до півтори тисячі доларів за тисячу кубометрів. Це відбулось після того, як Росія вчергове прикрутила газовий вентиль.

Окрім цін на газ, для України ця зима буде надскладною ще і через варварську війну, в якій російські війська знищують нашу інфраструктуру.

Для божевільного кремлівського диктатора Путіна та його підлеглих стає все дедалі ясніше, що підла війна проти України не розколола Європу, а навпаки змусила об’єднати свої зусилля для того, щоб вилізти із російської газового зашморгу, в який роками добровільно залазили лояльні до російських грошей європейські чиновники.

У відповідь на це Кремль посилив шантаж і тиск на ЄС. Його газова дубинка – компанія "Газпром" у період закачки – влітку почала суттєво скорочувати поставки газу в Європу, щоб збільшити ціни та свої важелі впливу.

Наприклад, транзит через українську ГТС в Європу зараз на 60 відсотків нижче від заброньованого рівня. Крім того, в середині червня Росія скоротила пропускну спроможність свого газопроводу "Північний потік-1" до сорока відсотків, пославшись на проблеми з обладнанням. Також в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який начебто потребував ремонту.

"Газпром" намагається завадити створенню достатніх запасів природного газу до настання опалювального сезону. Рівень заповнення газосховищ в ЄС динамічно зростав, що унеможливлювало маніпуляції зі створенням штучного дефіциту газу восени для здійснення політичного тиску. Відповідно, різке зниження обсягів експорту до ЄС у пізніші періоди не мало б ефекту на європейський газовий ринок. Тож нинішні коливання обсягів постачання мають політичний характер", – вважає голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Таким чином, у перший місяць літа Росія майже вдвічі зменшила постачання газу до країн Євросоюзу.

Європа запасається газом

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що РФ взимку повністю припинить постачання газу.

"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключено. Що ближче ми наближаємося до зими, то більше розуміємо наміри Росії", - сказав Бірол.

Днями Європейський парламент прийняв закон, за яким до листопада всі сховища мають бути заповнені не менш ніж на 80 відсотків, а в наступні роки - до 90 відсотків.

Враховуючи те, що наразі вони заповнені трохи більш ніж на половину, виклик є досить серйозним, адже з Росія поставляла Європі сорок відсотків блакитного палива.

"Це рішення демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту", - вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крім того, всі оператори газосховищ у Європі мають пройти обов’язкову сертифікацію для уникнення ризиків втручання з боку інших держав.

Голова Міненерго України зазначив, що не всі європейські країни мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом. Справа в тому, що більшість європейських газових сховищ в Європі належить тому ж "Газпрому".

"В цьому і є парадокс. Закачуючи газ у свої сховища, вони по факту закачують їх "Газпрому". Зараз вони це усвідомили і прийняли відповідне законодавство…В деяких компаніях вже ввели адміністрації, щоб була можливість контролю, щоб цей газ використовувати", - сказав міністр.

Україна підставляє плече

Варто нагадати, що українські ПСГ є найбільшими в Європі, а умови зберігання блакитного палива є чи не найоптимальнішими серед європейських операторів сховищ.

Україна може бути основною газовою скарбницею, де європейські компанії зберігатимуть головний зимовий ресурс. Тим самим Україна зробить потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи.

"Україна, як головуючий в 2022 році учасник Енергоспівтовариства, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону", - сказав міністр Галущенко.

Компанія-оператор українських підземних сховищ газу "Укртрансгаз" повідомила, що незважаючи на запровадження воєнного стану, із боку нерезидентів залишається попит на послуги зі зберігання природного газу в Україні.

"Дійсно, наші потужності - найбільші у Європі, більша частина з них розташовані на західному кордоні, ми працюємо без перебоїв, продовжуємо надавати першокласні послуги та сервіс усім нашим замовникам послуг. І, що дуже важливо, є повністю незалежними від російського "Газпрому", - вважає голова "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

В українських підземних газосховищах наразі зберігається понад 10 мільярдів кубометрів газу, тобто лише третина від максимальної потужності сховищ. Навіть враховуючи втрату незначної кількості потужностей через тимчасову окупацію і необхідність закачувати ресурс для власних потреб, Україна все одно може розмістити в своїх сховищах європейського газу в обсязі біля 10 мільярдів кубометрів.

"Ми можемо забезпечити зберігання до 10 мільярдів кубометрів природного газу для наших європейських партнерів, котрі вже думають над формуванням стратегічних запасів газу, але не мають власних потужностей для їх підземного зберігання", - сказав Перелома.

В Європі вже ні в кого не залишилось сумнівів, що майбутнє України - у Європейському союзі. Тому раніш у червні наша країна офіційно отримала статус кандидата на членство в ЄС.

Наша потужна система транспортування і зберігання газу зробить країну повноправним партнером, в тому числі і на енергетичному рівні. Спільні дії європейських країн щодо диверсифікації джерел постачання газу за рахунок будівництва терміналів зрідженого газу з часом позбавлять Росію можливості витрачати сотні мільярдів доларів на ракети, танки і тупоголових викрадачів трусів і пральних машин, які називають себе "вялікой армієй".

Значну роль в новій європейській енергетичній моделі зіграє українська електроенергія, яка наприкінці червня вже почала торгуватись на європейському енергоринку на комерційній основі.

Євросоюзу, який водночас намагається покарати Росію за напад на нашу країну і зробити свою економіку екологічно нейтральною і більш модерною, можна розраховувати на Україну, як надійного партнера і постачальника енергетичних послуг.

Ганна Бредіхіна