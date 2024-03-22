По ДніпроГЕС були прямі влучання ракет і наразі триває ліквідація пожежі, оцінити її стан наразі не можливо.

В "Укргідроенерго" запевняють, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС після ракетних ударів росіян по станції немає.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, по ДніпроГЕС були прямі влучання ракет, уражено обидві її станції - і ГЕС-1, і ГЕС-2.

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"На сьогоднішній день ми втрачаємо станцію. Загроза від влучання по ГЕС-2 - невідомо в якому обсязі і з якою потужністю зможе працювати після ракетних ударів. Тому що дві ракети прилетіло прямим попаданням по Дніпровській ГЕС-2. Попадання в опору. Розбиті підкранові балки. Тобто ГЕС-2 в критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює. Ми наразі проводимо всі заходи, щоб підняти затвори і спрацьовувати воду (здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра). Тому що ми не зможемо через станцію пропрацьовувати воду", - розповів Сирота.

За його словами, остаточну оцінку ситуації "Укргідроенерго" зможе дати протягом дня. Через те, що триває ліквідація пожежі, оцінити все наразі не можливо.

"Ще остаточно ми не можемо дати оцінку, що є зі станцією ГЕС-2. Що зі станцією ГЕС-1 - ми вже розуміємо наслідки, по дамбі ми розуміємо що відбувається. Хотів би зразу сказати, що загрози прориву дамби немає", - підкреслив Сирота.

Він додав, що жертв серед співробітників ДніпроГЕС немає.

"Сподіваюсь, що світ зреагує на удари, які знову відбуваються по об’єктах критичної інфраструктури України. Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - зазначив гендиректор "Укргідроенерго".

Удар по ДніпроГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку стало відомо, що після нічної потужної комбінованої ататки росіян уражено не тільки житлові будинки, а й низку об’єктів критичної інфраструктури. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомив, що Росія вдарила по дамбі ДніпроГЕС. У Центрі протидії дезінформації відразу зреагували, зазначивши, що вже фіксують різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла". Вся ця інформація не відповідає дійсності, пише ЦПД.

У Міненерго заявили, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час.

Як відомо, після сьогоднішньої атаки також Запорізька АЕС перебуває "на межі блекауту".

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